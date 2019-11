La cura del VIH es una realidad cada vez más cercana, coinciden médicos y científicos

Investigaciones que lograron eliminar virus similares al VIH en monos y ratas o lo redujeron a una mínima expresión que habilita suspender los tratamientos, permiten hoy a médicos y científicos que hasta hace cinco años no generaban públicamente expectativas, afirmar que "la cura del VIH es una realidad cercana"."En los últimos cinco años hay una gran inversión en buscan de la cura. De hecho, el National Institutes of Health (Instituto de Salud de Estados Unidos), el organismo que más fondos invierte en investigación en VIH en el mundo, ahora destina todos sus recursos a cortar la transmisión y a descubrir la cura y la vacuna de VIH", describió a Télam Omar Sued, Director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped.Sued detalló que hay dos tipos de estrategias: "Por un lado se trata de eliminar el virus, esa sería la curación completa; por el otro, se está buscando la remisión, la cura funcional, esto es que haya tan poquito de virus que no sea necesario el tratamiento y para eso se está trabajando con vacunas terapéuticas, inmunoterapia y otros medicamentos que se usaron para el cáncer como los anti PD1".