El auge del mate, sus derivados y los protagonistas

En diálogo con diferentes emprendedores de yerba mate, fabricantes de accesorios con distintas propuestas cuentan sobre sus productos, analizan boom mundial y revelan el papel del gobierno en la posibilidad de mostrar el producto terminado al mundo.Es una yerba mate de calidad Premium, elaborada con las mejores materias primas de la zona centro de Oberá, Misiones. Tiene un aroma abierto y con un dejo levemente tostado, producto exclusivamente del estacionamiento y la secansa natural durante dos años.Está certificada sin T.A.C.C., cosechada a mano, elaborada con palo y con especial cuidado en la baja de polvo.Es innegable que la globalización y la inmediatez que aportan las redes sociales, hacen que por ejemplo Messi tome mate en Barcelona y eso haga eco en todas partes del mundo, transmitiendo mínimamente la intriga por conocer más acerca de esta tradición.Nuestro producto viene dando pequeños pasos de manera independiente desde 2012. En los últimos tiempos recibimos más apalancamiento desde diferentes programas, pero en especial de organismos como el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Quizás no hemos contado con apoyos económicos puntuales, pero si hemos podido participar de capacitaciones, jornadas de intercambio, reuniones con ministerios y secretarias, apoyo desde el programa Exporta Simple, acceso a base de datos y luz verde para proponer acciones conjuntas con programas de turismo, por ejemplo. Pareciera que siempre es poco, pero no deja de ser algo con lo que los emprendedores pueden dar sus primeros pasos.El sistema de secado tipo Barbacuá revive una técnica utilizada por los guaraníes hace más de 400 años.Se trata de un lento y dedicado proceso de deshidratación en el que las hojas son expuestas al calor del fuego de leña durante 10 ó 12 horas, tomando así las esencias de maderas; tales como el anchico, el alecrín, la maría preta y la canela de venado, entre otras. Luego la yerba es estacionada durante 24 meses; en los últimos seis, la yerba adquiere cualidades que, con menos estacionamiento, serían imposibles. Con la extensa maduración, el producto no produce acidez, su sabor es más suave, y por supuesto, es más duradera.A la incorporación de nuevos jugadores en el mercado que potenciaron el producto con calidad y diferentes características. Además es muy importante la llegada del producto a lugares del mundo donde no era conocida la yerba mate.Sí, a través de la Secretaría de Agroindustria, por ejemplo, que da espacio en las Ferias. El INYM divulga el producto en exposiciones, permitiendo la difusión de nuevas marcas.En Mate & Co. elaboramos blends de yerba mate orgánica combinados con productos 100% naturales. Son desarrollados por sommeliers especialistas en yerba mate quienes combinan hierbas, flores, especias y frutas con yerba mate.Nuestra yerba tiene una molienda especial, de hoja más grande, lo que permite que el sabor de los ingredientes se perciba con mayor intensidad. No tiene palo y está estacionada naturalmente 18 meses.También tenemos toppings que son la mezcla perfecta de hierbas, flores y especias, listas para agregar y "tunear" tu mate.Creemos que el boom se debe a varios factores, como por ejemplo, la apertura de los consumidores a nuevos sabores, de la mano del crecimiento del consumo de blends de tés, por ejemplo. Así mismo al creciente interés por el consumo de productos naturales, la yerba tiene muchas propiedades beneficiosas que hacen que sea muy valorada en el exterior. Y por último, a la mayor difusión internacional (de la mano de jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez o Antoine Griezmann, las estrellas del Barcelona).El apoyo del gobierno es acotado, porque si bien apoyan algunas misiones comerciales al exterior, en general es para marcas de mayor envergadura. Teniendo en cuenta que es un producto que sólo se da en la Argentina, Paraguay y Brasil, se podría encarar una política mucho más agresiva.Se basa en una producción reducida de alta calidad. Cosechada en una zona exclusiva, de tierra roja profunda, pura en yerbales nativos de más de 80 años de antigüedad retomando una tradición familiar.Las nuevas generaciones se toman más en serio el consumo consciente y buscando alternativas más sanas y de alta calidad. Lo industrializado ya fue, la yerba mate tiene muchos beneficios naturales energéticos y estimulantes que aportan al cuerpo y al alma. En síntesis, un producto del que día a día se descubren más cualidades.Entramos en el mercado nacional participando de ferias y eventos pero generalmente ayudándonos entre pequeños productores y marcas. Esperamos tener más ayuda el año que viene.De sabor intenso, con tonos ahumados y un leve amargor. Su exclusivo blend es el resultado de la selección de materias primas, el tradicional secado barbacuá y el prolongado estacionamiento natural. Procesos que se llevan a cabo de manera totalmente artesanal. Es la opción para quienes buscan el sabor tradicional y las propiedades energizantes y antioxidantes de la yerba mate.El crecimiento de la demanda por productos con características diferenciadoras se debe, a nuestro entender, a una “gourmetizacion” de toda la categoría infusiones. Primero fue el té, con los blends y tés en hebras; luego le tocó el turno al café, con sus variedades, zonas productivas y máquinas cada vez mas específicas. Y por último llegó la yerba mate. Las marcas pequeñas podemos identificar rápidamente esa nueva forma de consumo y desarrollar productos muy específicos para satisfacer al mercado.Actualmente desde distintos organismos del estado como la Secretaria de Agroindustria y la Agencia Argentina de Exportaciones y Negocios, se brindan herramientas para desarrollar productos, capacitaciones y facilidades para la exportación del producto. La principal problemática que vemos actualmente es la escasa oferta de créditos productivos.Comercializamos productos que fusionan lo práctico y lo estético. Desde mates de calabaza con terminaciones detalladamente cuidadas, hasta materas de lona impermeables con compartimientos individuales para cada uno de los utensillos necesarios para una mateada: mate, bombilla, yerbera y termo.Sin lugar a dudas la exposición dada por el crecimiento del uso de las redes sociales fue un catalizador de yerbas premium y de accesorios que se destacan por practicidad, estética o status social que traen aparejados. En segundo lugar, el público fue adaptándose a la tendencia mundial del consumo de productos de origen natural, sin tantos conservantes o aditivos que ayudena la salud y provean energía. Y en tercer lugar el mate es un aliado ideal a los tiempos que corren, donde "bajar un cambio" y poder relajarse un momento es fundamental para la salud mental y mantener luego el ritmo de vida.El Gobierno supo identificar esta popularidad los últimos años, y se ve un trabajo de promoción claro a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que busca acercar a los pequeños productores y emprendedores de accesorios. En 2017 se hizo la primer peria de la Yerba Mate en La Rural (MATEAR), con un éxito rotundo tanto para los emprendedores y pequeños productores que pudieron estar a la misma altura que las grandes yerbateras, y el público pudo tener noción de la existencia de todas las empresas del rubro.