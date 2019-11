El ex obispo Zanchetta se presentó ante la justicia y lo notificaron del tribunal que lo juzgará

El ex obispo de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado de abuso sexual y trasladado al Vaticano a fines de 2017, se presentó hoy ante la justicia, que lo notificó sobre la conformación del tribunal que lo juzgará, según informaron fuentes judiciales.La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, encabezó esta mañana la audiencia prevista por Acordada 12226 con el obispo emérito de Orán, quien está imputado por "abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido", en perjuicio de dos víctimas.En la audiencia, el imputado, que estuvo acompañado por su abogado canónico y vocero, Javier Belda Iniesta, ratificó su domicilio procesal, su teléfono de contacto y al defensor oficial Enzo Gianotti como letrado patrocinante.Además, la jueza le hizo conocer al imputado que no podrá mudar de domicilio sin previa autorización del tribunal, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía -a requerimiento de la Fiscalía- ni ausentarse del lugar de residencia, y de hacerlo se expedirá orden de comparendo o detención, según corresponda.En este sentido, los voceros detallaron que las citaciones que se le cursen al imputado irán por vía mail, con firma digital.Luego, Toledo Zamora le informó a Zanchetta la constitución del tribunal que lo juzgará, que estará integrado por ella y por sus pares Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán.Zanchetta llegó ayer a Salta, proveniente desde Roma, junto a Belda Iniesta, para presentarse a la audiencia de hoy en Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de la capital salteña.El 20 de noviembre pasado, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió la captura internacional del ex obispo, luego de que no respondiera a llamados telefónicos ni correos electrónicos para ser notificado de cualquier acto procesal y tras haber constituido domicilio en el estado Vaticano.Fuentes judiciales informaron a Télam que este pedido no se resolvió debido a que se esperaba la concurrencia del ex obispo en la audiencia fijada para hoy, para la que fue debidamente notificado.Ante este pedido, Belda Iniesta envió a los medios una nota en la que aseguró que el ex obispo "no tiene paradero desconocido ni está refugiado o huido de la justicia", sino que se encuentra "en la residencia indicada a las autoridades judiciales cuando fue convocado por éstas".Zanchetta fue denunciado el 6 de febrero pasado por un joven que aseguró haber sufrido "episodios de contenido sexual" por parte del ex obispo a partir de 2017, en el edificio del Seminario Juan XXIII y en un domicilio particular de Los Toldos.Otro seminarista lo denunció días después por hechos similares "en la casa parroquial San Antonio, el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del obispo", desde 2016.Zanchetta renunció al Obispado el 31 de julio de 2017 y argumentó problemas de salud, tras lo que abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el papa Francisco como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.Además de la causa por abuso sexual, la justicia salteña investiga una posible estafa al estado o administración fraudulenta mientras Zanchetta era el obispo de Orán, por lo que el 7 de noviembre pasado fue allanada la sede del obispado.