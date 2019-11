Aguer afirma que en el Próvolo de La Plata "no hubo abusos"

El ex arzobispo platense Héctor Aguer calificó como "un horror" los abusos sexuales a menores ocurridos en el Instituto Religioso para chicos sordos Antonio Próvolo, en Mendoza, y dijo que si bien esa institución tiene sede en La Plata, allí "no han ocurrido cosas" como las de la denunciadas en la sede mendocina."Es un horror lo que ha ocurrido. Conozco bien ese instituto porque tiene una casa aquí en La Plata. Afortunadamente aquí no han ocurrido cosas", señaló Aguer aludiendo al caso en el que resultaron condenados dos sacerdotes a penas de entre 42 y 45 años de cárcel, una sentencia que consideró "justa".El prelado aseguró desconocer las acusaciones por delitos sexuales contra religiosos que estuvieron en la sede de La Plata del Próvolo, pero relató un episodio con uno de los curas condenados en Mendoza a quien le rechazó un pedido "simplemente por olfato".El lunes pasado, miembros del Fuero Penal Colegiado de Mendoza condenaron a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión, y al jardinero Armando Gómez (49) a 18 años de cárcel por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de Mendoza.Para Aguer, en La Plata, pese una investigación que se realiza a partir de siete denuncias, no ocurrieron abusos, aunque durante la entrevista radial el ex arzobispo contó haber rechazado un pedido de Corbacho para integrarse al clero platense.