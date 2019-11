A un año del fallo que absolvió a los acusados, piden justicia por Lucía Perez

Los padres de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, exigieron justicia frente a los Tribunales de La Plata, al cumplirse hoy un año del fallo que absolvió a los principales imputados por su muerte de su hija, y consideraron que es necesario un nuevo juicio porque el proceso "estuvo lleno de irregularidades"."Pedimos Justicia por Lucía hoy hace un año de esta sentencia que a todas las mujeres nos sopapeó en la cara, después de esa sentencia lloramos de dolor y de impotencia. Esa sentencia de Lucia fue un disciplinamiento a las mujeres", dijo a Télam Marta Montero, la madre de Lucía.Bajo una bandera colgada en la reja de los tribunales de la capital bonaerense que pide "Justicia por Lucía. Pensando en vos siempre. Siempre extrañándote", Montero afirmó que "no fue una sentencia casual". "Había que callar a las mujeres porque estamos subiendo demasiado y asustamos un poco a estos machirulos que no tienen idea de cómo es la vida fuera de ese velo de privilegio que tienen", apuntó.La mujer recordó que el Tribunal de Casación Penal bonaerense debe analizar la apelación presentada al fallo que absolvió de los delitos de abuso sexual y femicidio a los principales imputados por la muerte de la joven.En la apelación se pidió que Matías Farías (25) sea condenado a prisión perpetua como autor material de esos delitos, y Juan Pablo Offidani (43), sentenciado a 18 años de cárcel como partícipe secundario, quienes actualmente están presos condenados por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo".Para los jueces del TOC 1 de Mar del Plata que emitieron esa condena no pudo acreditarse el abuso sexual ni el femicidio de la menor.El 8 de octubre de 2016 a las 10.30 Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes en cercanías a escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda y abusaron sexualmente de ella, tras lo cual la dejaron muerta en un centro médico alejado de la ciudad."Seguimos con el pedido de juicio político a los jueces que dictaron esta sentencia, en Rosario se destituyó un juez por no tener perspectiva de género y ahora tomaremos eso de parámetro", comentó Montero tras lamentar que el jury se pedirá por dos de los tres jueces, ya que uno pido jubilación anticipada y se la aceptaron.