"Muchos abusos están en libros del Ministerio de Educación", dijo el abogado querellante

Además, Salinas señaló que "muchos de los abusos están en los libros ocultos del Ministerio de Educación de la provincia"."La evidencia muestra que son víctimas, y que ellos que denunciaron tienen la satisfacción de demostrar que fueron víctimas de abuso sexual. Muchos de los abusos, están en los libros ocultos del Ministerio de Educación de la provincia, ellos tenían un libro donde se evidenciaba todo", dijo el abogado en declaraciones a radio Provincia.El letrado agregó que "el número de víctimas es difícil darlo porque esto es investigado de hechos del 2005 al 2016, porque Nicola Corradi llegó en 1997 a Mendoza desde La Plata, y la fiscalía empezó a investigar esos 230 chicos. Vinieron 31, de los cuales 29 son víctimas, que se encontraron 49 hechos por todos los autores".Agregó que "son 49 delitos que por no haber hecho nada están imputados, y quedan imputarlos por más. De esas 31 personas que declararon, aún no declararon 199. Eso se conoce como develamiento, es por la confianza que le da la Justicia".Salinas destacó que "la ley Piazza generó una reforma en el Código"."Lo importante es que estos no eran hechos aislados, permanentemente abusaban tanto en La Plata como en Mendoza. Al lado de un cura, había una monja que los cubría y un personal civil", sostuvo.Para finalizar, detalló que "si un chico decía que lo había abusado Horacio Corbacho, venia la monja, le pegaba y le ponía pañal".El abogado explicó que los condenados "quedan en la cárcel común de Mendoza, salvo Corradi que tiene prisión domiciliaria por razones de salud".El abogado confirmó que el año que viene empieza otro juicio por Corradi y otro cura en La Plata.Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía penal de La Plata pedirá que el cura Corradi, condenado ayer a 42 años de prisión por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza, sea trasladado a la capital bonaerense para ser indagado por la presunta comisión de similares delitos contra menores hipoacúsicos del Instituto Próvolo La Plata.Según las fuentes, "la fiscal penal de La Plata Cecilia Corfield solicitó hace meses el traslado de Corradi a La Plata para ser indagado en la causa que investiga la fiscal, pero se informó que había que esperar la finalización del juicio en Mendoza, por lo que Corfield insistirá con el pedido para el cura Corradi sea traído a La Plata para su indagatoria".Luego de tres años de investigación y casi otros tres de juicio oral, miembros del Fuero Penal Colegiado de Mendoza condenaron ayer a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, y al jardinero Armando Gómez (49) a 18 años de cárcel por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de Mendoza.