El Arzobispado mendocino asegura que "nunca hubo ni un rumor" de abusos a menores

El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, dijo hoy estar conforme con las condenas que recibieron ayer a dos sacerdotes y un ex empleado por abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Próvolo, y aseguró que "nunca hubo ni un rumor" de los delitos que se cometían allí."Nunca hubo ni un rumor, nunca, nunca, sino no hubiéramos permitido una aberración de este tipo y se hubieran tomado las medidas correspondientes", aseguró el religioso en declaraciones formuladas a la prensa local.Mientras tanto, desde la Santa Sede se aguarda que la sentencia de ayer quede firme y definitiva para avanzar en el proceso canónico que podría concluir con la expulsión de los sacerdotes condenados."Uno comprende el silencio de las víctimas, psicológicas y sociales, pero parte de la Iglesia nunca supimos nada", dijo De Benedectis. "Es una praxis horrible antigua que no queremos que nunca más se repita", dijo en relación al silencio de los superiores.Ayer la justicia mendocina condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, mientras que el jardinero Armando Gómez (49) recibió una pena de 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores.