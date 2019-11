Guterres: "La violencia contra la mujer tiene sus raíces en siglos de dominación masculina"

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres reiteró este lunes el compromiso de la organización internacional con poner fin a todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, y consideró que esos abusos “son una de las transgresiones más atroces, persistentes y generalizadas de los derechos humanos”, que tienen “sus raíces en siglos de dominación masculina”.“No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder”, indicó Guterres en un mensaje difundido este lunes por ONU Noticias al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.El secretario general de la ONU agregó que “el estigma, los errores conceptuales, la falta de denuncia y la aplicación deficiente de las leyes no hacen sino perpetuar la impunidad”.Además, Guterres recordó que “la violación se usa como arma de guerra y llamó a los gobiernos y a todos los sectores de la sociedad a adoptar una postura firme de rechazo a la violencia sexual y la misoginia”.ONU Mujeres, por su parte, consideró que es hora de alzar la voz para desterrar la cultura de la violación, cuestionar los desequilibrios de poder históricos y poner fin a la violencia sexual.Con este propósito presentó un paquete de acciones de la campaña Generación Igualdad, que condena la violación y advierte que es un atropello cuyos afectos devastadores duran varias generaciones, que destruye cuerpos y mentes y pone en peligro la paz.La iniciativa aboga por no trivializar o permitir que la violación quede impune porque eso da pie a que la violencia sexual se normalice y a que se siga infravalorando a las mujeres y las niñas, dejando fracturados a comunidades y países enteros.ONU Mujeres acusa la falta de denuncia o cuestionamiento de la cultura de la violación imperante en el mundo.“Con palabras, acciones e inacciones; con leyes discriminatorias o tolerancia hacia los agresores; con los medios de comunicación que consumimos, los chistes de los que nos reímos y las actitudes que no discutimos, nos convertimos en parte de una cultura que permite que la violación y la cultura de la violación continúen”, advirtió.