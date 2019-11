Buscarán capacitar a alumnos y padres sobre el Holocausto

Este fin de semana, un video protagonizado por alumnos de la Escuela Modelo en la que realizaban una parodia sobre la política Nazi contra los judíos, implementada bajo la dirección de Adolf Hitler, se viralizó y rápidamente fue considerado "antisemita, homófobo y discriminatorio hacia personas con discapacidad" por la DAIA.El vídeo, que fue sacado inmediatamente de Internet por orden del Ministerio de Educación provincial, tiene a un alumno que hace de Adolf Hitler, una chica que representaría a su mujer y otros alumnos que actúan como las víctimas del nazismo, con la música de la famosa canción "Barbie Girl" como base, para improvisar una letra grabada con el micrófono de la computadora.La representación fue realizada por los alumnos como trabajo final de cierre de la materia Historia, donde los chicos estudiaron el período de Guerras Mundiales y la profesora calificó con 9 puntos la producción, hecho considerado como "lamentable" por el gobernador Sergio Uñac.El mandatario dijo que "hace falta mucha educación", que "es una lástima que se haya dado en el marco de una escuela" y aseguró que "hay que proteger a los chicos de estas cosas"."Tengo entendido que ha renunciado la docente, y nadie en estos días quiere perder su trabajo, pero era un paso necesario que se tenía que dar por cómo se dieron las cosas", agregó Uñac.En la escuela, informaron que la profesora fue separada de su cargo, que "en unos días el área legal determinará su definitiva desvinculación".También en la escuela dijeron que "la profesora comunicó que no logró ver la real importancia de lo que el grupo de chicos realizó y que lo calificó mal, que no supo advertirlo".En el Ministerio de Educación anticiparon que también habrá una sanción para el establecimiento educativo.En ese sentido, la directora de Educación Privada, Alicia Bernardini dijo que "desde el área técnica legal, tenemos que arbitrar los medios para aplicar, desde lo que estipula un decreto reglamentario, la graduación de la correspondiente sanción a la institución educativa".Explicó que aún no se conoce la sanción "porque tenemos que analizar el decreto reglamentario para determinar el tipo de sanción que se establecerá en este caso a la institución, enmarcado dentro del decreto 007-2018", detalló Bernardini.Esta mañana, el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, recibió a representantes de la DAIA, a quienes los citó "para pedirle disculpas y evaluar la situación y la forma de evitar estos hechos en el futuro".De los Ríos aseguró que Educación también "aplicará sanciones y serán graves", y declaró saber que "la escuela involucrada informó que los alumnos protagonistas del video deberán hacer una capacitación que ayude a la toma de conciencia sobre las atrocidades cometidas por el régimen del nazismo".