"Hay mujeres que denuncian situaciones de violencia pero hay un Estado ausente", dicen desde ONG

En el marco del 25 de noviembre - Da internacional de lucha por la eliminacin de la violencia hacia las mujeres, desde el Observatorio Ahora Que S Nos Ven damos a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del 2019 pic.twitter.com/LCD8iHXy1B 💚 Raquel Vivanco 💚 (@raquelvivanco) November 23, 2019

Integrantes del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" indicaron hoy que si bien se registraron durante este año mayor cantidad de denuncias debido a que las mujeres "se animan más a denunciar", advirtieron sobre "un Estado ausente", en el marco del Día Internacional de lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer."Venimos relevando los femicidios, nuestro trabajo se construye a partir del análisis de los medios gráficos y digitales del país con lo que entendemos que es un subregistro porque no todos estos asesinatos son visibilizados en los medios", dijo Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, por Radio Provincia de Buenos Aires."Esta es una realidad que nos golpea, entristece y llena de hartazgo, hoy volvemos a salir de la calle y volvemos a decir Ni una menos", dijo Viivanco.La titular del la organización apuntó a la ausencia de políticas públicas, y dijo que aunque "se ganó conciencia, hoy muchas más mujeres se han animado a denunciar situaciones de violencia, tenemos un Estado que permanece ausente, que no ha garantizado la aplicación de las leyes de nuestros derechos"."Pese a tener una sociedad más consciente, si hay un Estado que no está a la altura de las circunstancias, hay impunidad con los agresores", completó. En esa línea, cuestionó que durante la gestión actual de Cambiemos hubo al menos 1213 femicidios."Celebran una supuesta baja de femicidios en 2018 y es bochornoso, este gobierno está dando mensajes confusos y oportunistas. Hablan de la baja de un 12% en cuanto a 2017 y 2018, y ya son datos viejos, y no coincide con los datos del Observatorio de la Corte Suprema de la Nación, que es la cartera especializada que debiera dar cuenta sobre los diagnósticos en relación a la violencia de nuestro país", cuestionó.En esa línea, dijo que "es poco serio y preocupante que hable (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich y no Fabiana Tunez, quien haga la denuncia. No es lo mismo hablar de homicidios que de femicidios, porque las bases sobre las que se llevan adelante estos asesinatos tienen que ver con la desigualdad de género"."Nosotras relevamos un femicidio cada 26 horas este año. De seguir así, a fin de año este será el año con más femicidios desde el Ni una menos. No hay nada que celebrar ni nada positivo", concluyó.