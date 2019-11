Túñez pidió arbitrar "urgente" los medios para la aprobación de protocolo de ILE derogado

Toda vez que la cuestión de fondo no ha sido observada, entiendo que las inconsistencias de forma pueden resolverse sin más dilaciones” Fabiana Túñez

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Túñez, pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros que "arbitre los medios necesarios de forma urgente para garantizar la aprobación" de la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derogado en las últimas horas por el Gobierno."Solicito al jefe de Gabinete que arbitre los medios necesarios en forma urgente para garantizar la aprobación del Protocolo contenido en la citada Resolución (de la secretaría de Salud 3158/2019), el cual consagra derechos a todas las mujeres, niñas y adolescentes", dijo Tuñez en un comunicado oficial.La funcionaria precisó que en el Decreto 785/2019 que deroga el Protocolo que había sido publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial "consta que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) no fue consultada al respecto del contenido de la misma" pero aclara que eso "no implica oposición de fondo en cuanto a su contenido".La titular del INAM insistió en que el Protocolo "se basa en lo que ya es legal en Argentina desde 1921 y en los fundamentos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L de 2012"."A lo largo de estos cuatro años de gestión, el INAM ha trabajado en forma constante para garantizar la implementación del Protocolo vigente desde 2015 en todo el territorio nacional, recurriendo incluso a presentaciones ante la Justicia a modo de excepción, ya que la propia existencia del protocolo busca justamente evitar la judicialización", añadió.La derogación del Protocolo publicada hoy en el Boletín Oficial asegura que "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".Tuñez se suma así al rechazo que cosechó dentro del oficialismo la derogación de la actualización del Protocolo de aborto no punible, que derivó además en la renuncia "indeclinable" esta tarde del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.