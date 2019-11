Comenzó a regir la prohibición del uso de sorbetes, pero muchos comercios la desconocen

La prohibición del uso de sorbetes plásticos comenzó a regir en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores de casas de comida rápida, bares, kioscos y food truck coincidieron en que aún no recibieron información oficial sobre la nueva normativa ni las multas aplicables a quienes no la cumplan.La prohibición fue establecida por la resolución "816/MAyEP/2019", que se desprende de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 1.854 (texto consolidado según ley 6.017), que en mayo pasado inició el proceso de abandono del uso de ese tipo de productos plásticos en territorio porteño.“Desde el gobierno de la Ciudad no nos comunicaron sobre esta medida, sí informan sobre las bolsas divisoras de reciclaje y te exigen tener mil tachos que separen los residuos”, contó a Télam Fiorela, empleada en la confitería Cosi ubicada en el barrio de San Telmo, que desde hace meses no utiliza los sorbetes.La joven detalló que los agentes de control que se presentan en el local “te revisan la basura para ver si está bien reciclada en los tachos que corresponde (negro y verde) pero no se esmeran mucho en informar a la gente sobre esta nueva normativa porque si avisaran que van a multar tomarían medidas”.