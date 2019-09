Dietrich dijo que hoy presentan un nuevo estudio que avala las operaciones nocturnas

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich volvió a cuestionar la medida judicial que restringirá, a partir del próximo jueves, las operaciones aéreas nocturnas en el aeropuerto de El Palomar entre las 22 y las 7 del día siguiente, argumentando que "ya demostramos que los ruidos no son un problema, y hoy estamos presentando un nuevo estudio que avala esto".En declaraciones a Télam el funcionario argumentó que "prácticamente todos los aeropuertos del mundo operan las 24 horas y no hay restricciones porque los aviones hoy son mucho menos ruidosos que hace una década y más aún en este aeropuerto, que operaba todo el día con aviones de la Fuerza Aérea, que hacían mucho más ruido que los que operan hoy".Anticipó que "hoy estamos presentando un nuevo estudio de ruidos, cada vez más sofisticado, que se suma a todos los que hemos presentado anteriormente, porque ya demostramos que los ruidos no son un problema"."En estos días, le hemos estado preguntando a la gente que vive cerca del aeropuerto de Palomar y lo que dicen es que el tránsito es el ruido que más le molesta, y no el del avión y nueve de cada diez vecinos está en contra de la medida restrictiva", detalló Dietrich.Agregó que "la gente está movilizada a favor de que continúe el trabajo de una Argentina con valores, con transformaciones profundas, que son las hay que hacer".Por su parte la empresa JetSmart anunció que "debido a la medida tomada por la jueza federal Martina Forns, restringiendo el uso del aeropuerto para la actividad aeronáutica, los vuelos programados desde el 26 de septiembre 2019 en adelante tendrán modificaciones en sus horarios programados y frecuencias, así como también cancelaciones".Explicaron que "esto ocurre dado que la medida judicial quita horas operativas al aeropuerto, tanto para el despegue como para el arribo de los pasajeros que vienen desde otras provincias e incide también en la diagramación de los trayectos sin escalas que unen a las distintas provincias del país sin pasar por Buenos Aires y que hacen a la eficiencia de una línea aérea".Detallaron que "debido a que la utilización del avión no alcanza a ir y volver a tiempo a su base de operación en El Palomar, las siguientes rutas quedarán temporalmente canceladas: Córdoba-Tucumán-Córdoba, Córdoba-Neuquén-Córdoba, Mendoza-Neuquén-Mendoza y Mendoza-Tucumán-Mendoza.Las restricciones a las operaciones en el aeropuerto de El Palomar, entre las 22 y las 7 del día siguiente comenzarán a estar vigentes el próximo jueves 26 y fueron dispuestas por la jueza federal Martina Forns, al hacer lugar al pedido de una cautelar del abogado Lucas Marisi, atendiendo la necesidad de "descanso" y la "protección del ambiente sano" de los vecinos de la zona.Esta medida fue apelada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las compañías aéreas JetSmart y Flybondi, y está ahora a cargo de la Sala I de la Cámara de San Martín, integrada por Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández.