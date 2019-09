Mar del Plata vio el alunizaje de la Apolo XI segundos antes que el resto del país

@fotoWMar del Plata fue la primera ciudad de la Argentina que recibió la imagen del alunizaje debido a que el enlace radio-eléctrico que emitió la Estación Terrena de Balcarce fue recibido en el emblemático edificio de ENTel de la ciudad balnearia, y segundos después por cable coaxil llegó a Buenos Aires, desde donde se distribuyó al resto del país y a Uruguay."Contado así parece muy sencillo, pero pasaron 50 años. Las comunicaciones comenzaban a florecer en 1969 y el satélite activo era el medio más moderno que permitía, como ningún otro, el enlace entre puntos muy distantes entre sí y establecer un gran número de comunicaciones simultaneas", contó a Télam Miguel Rosarno, creador del Museo de las Telecomunicaciones de Mar del Plata.Aunque no está activo, el lugar dispone de gran cantidad de material y equipos que formaron parte de la primera transmisión satelital, realizada desde la Estación Terrena de Balcarce, el 20 de julio de 1969, dos meses antes de su inauguración oficial.Para Rosarno, "esto marcó el punto de partida para la vinculación de nuestro país con el sistema mundial de telecomunicaciones"."En el primer año, el servicio internacional de comunicaciones vía satélite generó un millón y medio de minutos en telefonía; 22.400 minutos en radiodifusión; y 4.730 minutos en TV. Al año siguiente casi se duplicaron estas cifras", detalló Rosarno.Con respecto a la transmisión del alunizaje, recordó que "Mar del Plata no disponía de gran cantidad de receptores de TV y los aparatos se comercializaban en pocas casas no especializadas como Sacoa Muebles, Tiribelli, Nylon Plastic, lo que determinó que la llegada del Apolo XI a la Luna no fuera visto por muchas personas"."Aunque la expectativa era importante y eso hizo que los marplatenses se nuclearan en casas donde había alguna TV", señaló.Con el correr de los días el cine capturó las imágenes del la llegada a la Luna y fueron reflejadas en los noticieros cinematográficos.No faltaba tanto para las transmisiones en vivo y en directo en la TV color, donde resultaron una popular atracción las carreras de fórmula 1 donde se destacaba Carlos "Lole" Reutemann"Cada vez que había una, un gran número de marplatenses iba en caravana hacia la Estación Terrena de Balcarce, donde podían disfrutar de las alternativas en el microcine ubicado allí, hasta que empresas de cinematografía realizaron contratos con ENTel para recibir la señal y comercializarlas en sus salas exhibidoras", recordó Rosarno.Las transmisiones se ampliaron a partidos de fútbol, boxeo, recitales y eventos mundiales de relevancia, acotó.Por esos años se podían ver esos eventos en televisores en blanco y negro, ya que la TV color llegó poco antes del Mundial de Fútbol de 1978.