Cumple 50 años la Estación Terrena de Balcarce, que inició las comunicaciones por satélite

Obdulio Siffredi (centro) fue el primer Jefe de la Estacin Terrena de Balcarce.

La estacin en su esplendor actual.

El 20 de septiembre de 1969, durante su inauguracin oficial, la estacin transmiti una bendicin del papa Paulo VI.

La Estación Terrena de Balcarce, que inició las comunicaciones por satélite con la emisión del alunizaje del Apolo 11 y dos meses después, el 20 de septiembre de 1969 transmitió durante su inauguración oficial una bendición del papa Paulo VI a la Argentina desde el Vaticano, cumple 50 años con el desafío de actualizar su tecnología."Hace 50 años comenzó el cambio en el país en cuanto a las comunicaciones internacionales", contó a Télam Luis Arabia, uno de los 27 técnicos que construyeron la Estación ubicada en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 226, que une las localidades bonaerenses de Mar del Plata y Balcarce.Pero dos meses antes de su inauguración, desde allí se emitió la primera señal satelital en el país, con la llegada a la Luna del Apolo 11 a través del satélite Intelsat III."Fue algo casi inesperado porque no habíamos terminado de instalar el equipamiento ni completado las pruebas de funcionamiento, sobre todo el sistema de seguimiento automático de la antena. Estuvimos varios días buscando a manivela el satélite que transmitía el alunizaje", relató Arabia, que por entonces tenía 21 años.Finalmente el objetivo fue alcanzado. "Por suerte todo el enlace de televisión hacia la Capital estaba listo y funcionando perfectamente. El alunizaje pudo transmitirse y verse en todo el país", evocó.Marcelo Blanco, actual jefe de la Estación Terrena de Balcarce, que administra la empresa Telefónica desde mediados de los noventa, planteó a Télam que "hoy está en plena expansión y actualización de las tecnologías del mercado. Contamos con un parque de 54 antenas para trabajar en distintas bandas de frecuencia".De cara al futuro, "hay que encarar nuevos desafíos para brindar servicios de excelente calidad, comparativamente similares a los brindados por fibra óptica pero con una reducción ostensible de la demora", agregó."Desde 2017 somos cabecera de la plataforma de Video Movistar Play (OTT) y Movistar TV (IPTV), proyecto insignia de la compañía. Tenemos el Know How que nos permite proyectarnos hacia el futuro con más y mejores servicios", destacó Blanco.Fotos: Gentileza Miguel Rosasno/Museo de Telecomunicaciones de Mar del Plata