Casi 7 de cada 10 vecinos de El Palomar no está de acuerdo con las restricciones al aeropuerto

Casi siete de cada diez vecinos del aeropuerto de El Palomar están en contra de la reducción de las operaciones comerciales de esa estación, según una encuesta realizada por el Ministerio de Transporte de la Nación y que forma parte del expediente que tramita la jueza Martina Forns, que se encuentra en manos de la Cámara de Apelaciones de San Martín.El estudio se realizó sobre 888 casos, entre vecinos y comerciantes de Morón, con un margen de error +/- 2,8 de los cuales el 57,6% trabaja, el 24.8% son pensionados, el 77,4% completó sus estudios secundarios y el 54,2% tiene entre 36 a 64 años.De acuerdo a la encuesta el 67,20 por ciento de los consultados no está de acuerdo con las restricciones, mientras que el 18,35 involucra a los que están de acuerdo con las medidas dispuestas por la jueza y los que están "muy de acuerdo" con esas medidas. El 14,45 restante no supo responder.Por otra parte, el 69% opina que el aeropuerto de El Palomar es beneficioso para la zona, el 68,8% desconoce que desde que funciona el aeropuerto se generaron 619 empleos directos y el 62,8% no sabe que la mayoría de los empleados del Palomar son vecinos de las localidades aledañas al aeropuerto.