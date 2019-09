Crece la preocupación y el alerta por los casos de sarampión

“Las vacunas están disponibles en forma gratuita en los centros de salud y vacunatorios públicos”, indicaron.”

Crece la preocupación por los recientes casos de sarampión informados en la Ciudad de Buenos Aires y algunas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiologia (SAVE) alertó sobre la “grave situación epidemiológica” y el “alto riesgo para la salud de la población”.“Consideramos que la situación epidemiológica es de gravedad y de alto riesgo para la salud de la población, sobre todo los grupos más vulnerables. Desde el punto de vista de la salud pública, está en riesgo la eliminación de la circulación del virus del sarampión en Argentina, inmenso logro conseguido hace casi 20 años que debemos sostener”, expresó la SAVE en un comunicado.Desde al sociedad argumentaron su preocupación en los casos confirmados en las últimas semanas, lo que da un total de 12 en lo que va del año.“Si tenemos en cuenta que, a la fecha, no se ha identificado una fuente de infección, ni vínculo epidemiológico entre los casos el riesgo es que estemos frente a una situación de circulación viral no identificada”, manifestaron.“Las vacunas están disponibles en forma gratuita en los centros de salud y vacunatorios públicos”, indicaron.A su vez, invitaron a “reaccionar de forma inmediata, responsable y generar acciones coordinadas para controlar el brote” a todas las autoridades nacionales, provinciales, entre otros actores sociales.Desde la SAVE destacaron que el virus del sarampión es extremadamente transmisible, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto pueden infectarse, no tiene tratamiento específico y puede complicarse e incluso ocasionar la muerte. Los grupos de mayor riesgo son los menores de cinco y los mayores de veinte años, especialmente quienes presenten trastornos nutricionales o las defensas bajas.Desde la organización recomiendan intensificar los controles vacunatorios de todos los integrantes de una familia y a todas las personas que viajen al exterior.En los primeros tres meses de 2019, las tasas de sarampión a nivel mundial aumentaron un 300% en comparación con 2018.En 2018, la mayor proporción de casos confirmados se registró en Brasil y Venezuela, mientras que, en 2019, la mayoría de los casos confirmados proviene de Estados Unidos (40%) y Brasil (36%).En solo cuatro meses, entre el 16 de junio y el 7 de septiembre, Brasil confirmó 3.339 casos de sarampión, habiendo 17.713 casos bajo investigación. El 97.5% de los casos confirmados, se registran en San Pablo (8 vuelos diarios a Buenos Aires). Desde entonces se confirmaron 4 muertes, 3 bebes menores de un año (demasiado pequeños para vacunarse) y un adulto inmunocomprometido (con contraindicación para recibir la vacuna).En nuestro país, en 2018 se registraron 14 casos agrupados en 3 brotes. Los brotes se controlaron implementando medidas oportunas, interrumpiendo la circulación en menos de 12 meses por lo que Argentina logró continuar siendo un país libre de sarampión.