Adjudican la licitación a dos empresas para cubrir las trazas de las ex líneas 112 y 165

El gobierno nacional adjudicó la licitación a dos empresas, de manera provisoria, para cubrir las trazas de las ex líneas 112 (entre Lanús y Chacarita) y 165 (entre Once y Monte Grande), que utilizan más de 60.000 pasajeros diarios y no funcionaban desde principios de año, informó hoy el Ministerio de Transporte.La autorización fue otorgada a la "Empresa de Transporte del Sur SRL" y a "General Tomás Guido Sacif", y a partir de ahora la traza de la ex línea 112 unirá Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, con Chacarita, y se identificará con el número 119, mientras que la traza de la ex línea 165 conectará Plaza Miserere (Once) con Monte Grande y se identificará con el número 164, precisaron.Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte, con este procedimiento se buscó "restituir un importante servicio público para los vecinos de una amplia zona del sur del Gran Buenos Aires", y a su vez "garantizar las fuentes laborales de 355 trabajadores".Se espera ahora la convalidación judicial o el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 14 de Lomas de Zamora (expediente 96293/19), para proceder al inicio de los servicios.