Especialistas se reúnen para debatir sobre el cambio climático en el marco del T20

Especialistas internacionales se reúnen para debatir sobre el cambio climático en el marco del Think 20 (T20), en un encuentro que se realiza en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) para intercambiar conocimientos y debatir sobre esta problemática con miras al G20 que se llevará a cabo en Arabia Saudita en 2020.La apertura de la conferencia "Cambio climático: nuevas perceptivas post G20 en Japón" estuvo a cargo de Pablo Ava, del Consejo Argentino para las relaciones Internacionales (CARI); Emilio Cornaglia, secretario de intencional de la UNDEF; y el doctor Juan Pablo Mas Velez, vicerrector de la UBA.En su presentación, René Mauricio Valdés, representante residente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo hincapié en la importancia del papel de la universidad para "dar batalla de manera exitosa contra el cambio climático"."La dimensión que siempre ha sido postergada es la ambiental, se priorizan temas económicos y sociales que dejan por detrás la importancia de lo ambiental", resaltó Valdés destacando la labor que realizan desde el T20 para generar propuestas y proyectos para cambiar esa situación.El doctor Jian Liu, representante del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estuvo a cargo de la exposición central de la jornada, que realizó en torno a tres ejes: la situación del cambio climático, aspectos científicos de la causa del cambio climático y posibles soluciones; y mejoras en el eje entre ciencia, política y acción."Solo por la contaminación tenemos más muertos que por la Segunda Guerra Mundial", comenzó Liu y continuó con datos y cifras "alarmantes" sobre biodiversidad, contaminación y cambio climático: "Son números con los que contamos y no son negociables; son hechos", agregó.Además, aseveró que el G20 "no está cumpliendo las contribuciones que se acordaron" pero que para cambiar el panorama "es necesario fortalecer la voluntad política de la comunidad científica, política, empresaria, banquera y también de la gente" porque "sigue existiendo una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien".Sostuvo que es necesario "hacer un cambio transformacional de hábitos, como por ejemplo cómo consumimos, trabajamos, nos relacionamos, incluso, cómo nos movemos.