Lograron rescatar a cinco orcas y una murió

Cinco de las siete orcas que se encontraban varadas en el balneario La Caleta del partido bonaerense de Mar Chiquita, situado a 30 kilómetros de Mar del Plata, ya fueron devueltas al mar, en tanto que otra murió y los rescatistas se enfocan en salvarla la vida a la que sigue encajada.Personal de Prefectura, bomberos, Fauna Argentina, Mundo Marino, y Fundación Aquarium se encontraban después del mediodía enfocados en el operativo de rescate.Flavia Laguné, secretaria de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita, expresó: "Aun seguimos trabajando y enfocados en intentar volver al mar el último cetáceo que nos queda".Asimismo, la funcionaria expresó que "gracias a la colaboración de todos y el rápido accionar, logramos que cinco orcas ingresen mar adentro, aunque lamentablemente una falleció. Ahora queda por salvar una más"."Desde temprano que estamos acá todos colaborando para que estos animales vuelvan a su hábitat natural. Pese al esfuerzo, uno de los ejemplares no aguantó y falleció", dijo la funcionaria.Laguné dijo que "lo que han expresado los especialistas en fauna marina es que posiblemente los cetáceos se desorientaron y se dirigieron hacia la costa quedando varadas y no por algún tipo de enfermedad; por lo menos, a simple vista, no presentaba nada que pudiera darnos a pensar ello".Por su parte, Juan Lorenzani, de la Fundación Fauna Argentina, explicó que "aprovechando la pleamar, entre todos logramos volver mar adentro ya cinco ejemplares, ahora nos queda una más, que estoy convencido que lo lograremos".