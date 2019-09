Peatones infractores: 8 de cada 10 cruza en rojo los semáforos

Ocho de cada 10 peatones aseguraron que cruza en rojo al observar que no viene ningún auto, según un relevamiento del Observatorio Vial de Cecaitra, la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial.El sondeo indicó que ocho de cada diez peatones cruza en rojo tras chequear que no viene ningún auto "siempre o a veces", el 14% dijo que cruza en rojo "alguna vez" y el 11% indicó que "nunca lo hacía".Del mismo relevamiento surge también que la mayoría dice cruzar por mitad de cuadra cuando puede y que espera debajo del cordón de la vereda.En el reporte difundido se indica que durante 2018 fallecieron más de 600 peatones en todo el país, representando el 11% de las víctimas por siniestros viales. Sólo en CABA y provincia de Buenos Aires los peatones que perdieron la vida fueron 288.Teniendo en cuenta la edad de los encuestados se notaron amplias diferencias en las respuestas. Mientras el 81% de los consultados de 16 a 29 años manifestó que no respetaba el semáforo para cruzar, la cifra disminuyó al 50% en las personas de 50 a 64 años. Y también hubo notoria diferencia en los que contestaron que pocas veces o nunca cruzaban en rojo por más que no circularan autos.