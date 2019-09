El Parlamento Juvenil propuso objeción de conciencia en temas de acción política, moral y religiosa

Unos setenta y dos estudiantes secundarios fueron "diputados por un día" y debatieron un proyecto de ley sobre discriminación religiosa y propusieron que nadie "sea obligado a actuar de acuerdo a deberes u obligaciones cívicas que vayan contra la moral y/o creencias religiosas".Los adolescentes, de entre 15 y 17 años -seleccionados entre 1.000 jóvenes que compitieron a través de ensayos sobre las temáticas del Instituto- debatieron un proyecto de ley sobre discriminación religiosa que ellos mismos elaboraron.Entre los temas que discutieron propusieron que no se reciba o imparta “enseñanza e información religiosa de toda índole dentro del ámbito escolar" y que se garantice "dentro de los hospitales y clínicas la posibilidad de practicar actos de culto y recibir asistencia religiosa en todas las capillas".La iniciativa, que denominaron "Ley nacional de libre culto sin discriminación: promoción de la diversidad religiosa en los ámbitos de educación, salud y trabajo", busca "garantizar el derecho a la no discriminación por credo o religión de todas las personas".Dicha propuesta, afirmaron desde el INADI, busca "promover vínculos de convivencia plural, solidaria, inclusiva y respetuosa de la dignidad de todas las personas".El interventor del INADI, Claudio Presman, dijo a Télam que "el Parlamento es uno de los programas insignia del Instituto porque facilita la formación ciudadana de los jóvenes en temas centrales de políticas públicas como la construcción de una ciudadanía responsable y respetuosa de la diversidad"."Los chicos escribieron sus ensayos sobre discriminación por diversos temas: el principal para ellos fue el aspecto físico, pero también diversidad sexual, género, diversidad religiosa, noviazgo violento y violencia de género, entre otros temas", agregó.El funcionario detalló que el proyecto que debatieron "tiene que ver con el respeto a la diversidad religiosa, porque en nuestro Observatorio de Internet es uno de los temas de más denuncias recibidas en las redes sociales"."La comprensión de la diversidad como un valor positivo es central para la construcción de una sociedad más inclusiva, objetivo que busca el INADI. Y creo que no hay que hablar de tolerancia, porque la diferencia no se tolera sino que se valora. La diversidad es un valor positivo de la sociedad argentina, nos constituye como sociedad democrática y plural", finalizó Presman.Los jóvenes debatieron sentados en sus bancas con pañuelos verdes (en favor de la despenalización del aborto), violetas (en representación de "Ni una Menos") y naranjas (que pide un Estado laico).El trans tucumano Martín Caponio contó que en esa provincia "las escuelas públicas tienen símbolos religiosos, lo que va en contra del espíritu de laicidad", y reclamó una educación "multicultural para erradicar la discriminación".Agustina Aguirre, de Tierra del Fuego, expuso que "la discriminación y el rechazo son problemas, es indispensable difundir la idea de que la diversidad religiosa enriquece", y consideró que "debemos exigir al Estado la defensa de los derechos porque somos una juventud comprometida que lucha por cambios reales y no tolera la censura ni la amenaza".Iara Alvarez, de Tierra del Fuego, remarcó que "la adolescencia no está perdida, y esta ley necesita ser sancionada para tener una Argentina más justa e igualitaria", refiriéndose a temas de discriminación.La salteña Giselle Barrios pidió "que no exista discriminación de ningún tipo, y menos religiosa", y requirió que "ninguna Iglesia sea privilegiada con aportes económicos".La misionera Verónica Arenjar destacó que "las religiones son un tema que preocupa a la juventud, porque a las personas de las religiones invisibilizadas se les niega derechos".