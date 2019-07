Podrían multar con 2.500 euros a quienes no vacunen contra el sarampión a sus hijos

Un proyecto de ley del gobierno alemán propone multar con hasta 2.500 euros a los padres que no vacunen contra el sarampión a sus hijos en edad escolar, debido a que en ese país se registraron un total de 543 casos de esa enfermedad durante 2018 y ya suman más de 400 este año, según cifras oficiales."Queremos dentro de lo posible evitar que todos los niños se contagien de sarampión, porque es altamente contagioso y puede tener una evolución muy mala, a veces fatal", argumentó el ministro de Sanidad, Jens Spahn.El Consejo de ministros alemán aprobó hoy el proyecto que propone multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos en edad escolar, aunque la decisión final será del Bundestag, la Cámara Baja, que deberá decidiir si aprueba la iniciativa para entre en vigencia a partir de marzo del año que viene, informó hoy la agencia EFE.El proyecto obliga también a vacunar a los menores en centros de refugiados y contempla además la exclusión de menores no vacunados de asistir a la guardería o jardín de infantes.Según cifras oficiales, el año pasado se registraron en Alemania un total de 543 casos de sarampión y en lo que va de 2019 suman ya más de 400.La decisión del Consejo de Ministros llega en un momento en el que en Alemania, y en gran parte de Europa, distintos grupos cuestionan la importancia de las vacunas.