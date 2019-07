Una investigación revela que pacientes oncológicos toman aceite de cannabis sin prescripción médica

El estudio también reveló que menos del 6% lo hizo por indicación médica y el 85% lo empleó en paralelo con otro fármaco para el mismo fin.La encuesta realizada a mediados del año pasado en el servicio de oncología del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán que fue presentado la semana pasada durante un encuentro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) en Buenos Aires, demostró además que el 81% accedió a través de vendedores particulares que lo proveen envases sin rotular, lo que es motivo de "preocupación" para los especialistas (ver recuadro).La encuesta fue respondida anónima y voluntariamente por 452 pacientes mayores de 18 años asistidos en el servicio de oncología, y la iniciativa surgió de los propios médicos del área que empezaron a notar que había muchas inquietudes al respecto.Del total de encuestados, el 11,5 % dijo consumir aceite de cannabis y de este grupo, el 94% lo hizo sin indicación médica.En diálogo con Télam, el jefe del servicio de Oncología del Hospital y uno de los responsables de la investigación, José Zarba, explicó que "observamos tres grupos los pacientes", para cada uno de los cuales los "riesgos" o eventuales beneficios que representa el aceite de cannabis son diferentes."El primer grupo es el de los curados: los que se operaron, están con remisión de la enfermedad o no tienen síntomas, y sólo están haciendo tratamiento preventivo o en control", contó.El médico cuestionó el uso del producto en este tipo de pacientes dado que "no hay evidencia de poder terapéutico" y lo que sí está demostrado es que "produce el alivio dolores, náuseas y anorexia" que este grupo ya no experimenta."No se entiende para qué lo toman, siendo que se desconocen los efectos secundarios", dijo este especialista que además es profesor adjunto de Oncología en la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo departamento de Estadísticas tuvo a cargo el procesamiento de los datos.El segundo grupo está conformado por personas que "están recibiendo tratamiento activo de la enfermedad"."Ahí tenemos la preocupación de que no sabemos cómo interactúa con esas medicaciones dado que el cannabis tiene un metabolismo hepático y algunas drogas de la quimioterapia, la inmunoterapia o las terapias de blanco terapéutico también se metabolizan a ese nivel, lo que puede hacer más tóxico el medicamento o el cannabis, o disminuir la eficacia farmacológica", contó.