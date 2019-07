Un profesor de ballet fue imputado por el abuso de una alumna de 14 años

Un profesor de educación física de la Escuela Provincial de Ballet de Salta fue imputado por el delito de abuso sexual simple agravado de una alumna de 14 años, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de la provincia.La madre sostuvo que su hija le reveló que no era la primera vez que le sucedía y que conocía que lo hacía con otras alumnas. Asimismo, adelantó que puso en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, quienes en forma inmediata separaron de su cargo al profesor y radicaron la correspondiente denuncia en su contra.El acusado, acompañado de un defensor particular, escuchó la imputación en su contra y decidió no prestar declaración en la audiencia realizada en las últimas horas, a la vez que anunció que lo hará por escrito.