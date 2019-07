"Soy un pobre infeliz que toca el piano como los dioses", dijo el "pianista de la calle"

El pianista de la Calle cuando era concertista

Carlos Suizer, el hombre que se hizo conocido luego de tocar el piano en River cuando el estadio abrió sus puertas a las personas en situación de calle, brindó anoche un concierto solidario en el que dijo: "Soy un pobre infeliz que toca el piano como los dioses".Suizer tocó anoche en el salón de fiestas del club Defensores de Belgrano, donde ofreció un concierto solidario al que los asistentes debían llevar alimentos no perecederos que se usarán para dar de cenar a personas que, como él, viven en la calle.La historia de Suizer se hizo pública hace diez días por casualidad: la noche del miércoles pasado, algunos medios nacionales cubrían la campaña "Frío Cero" que se realizaba en el estadio de River y el pianista llegó con la intención de dormir, pero, al entrar, vio un piano, se sentó y comenzó a tocar."Cuando toqué el piano se olvidaron del frío, se olvidaron de todo. Así empezó esta historia", recordó Suizer, ya que más de cien personas habían ido esa noche a River.A partir de ese episodio, Suizer vivió una vorágine de entrevistas, muestras de cariño y ofrecimientos de ayuda: "Tengo un bondi bárbaro en la cabeza que no lo puedo parar", dijo.Una de las entrevistas que dio fue para el programa DDM de Mariana Fabbiani, la nieta del músico y compositor de tangos Mariano Mores, con quien Suizer asegura haber tocado.Pero antes saltar a la fama, Suizer ya era conocido en el barrio de Belgrano como "El Maestro", y con ese apodo se lo presentaron a Diego Achile, dirigente de Defensores e integrante de la agrupación social "Markitos Zuker"."Ellos paran en García del Río y Cabildo. Un día, a principios del verano pasado, salgo del cajero, se me acerca uno y me dice que Carlos es pianista, que lo busque en Google", recordó Achile en diálogo con Télam.Y agregó: "Un día, charlando, le pregunté qué necesitaba y lo primero que me pidió fue un piano".Semanas después, Achile consiguió un piano en la casa de un amigo.Desde entonces, casi todos los miércoles, mientras la agrupación hace ollas populares, Suizer toca el piano para los que se acercan a comer, pero hace tiempo que el pianista pedía una fecha para tocar en Defensores."Esto estaba programado. Pero con lo de River se aceleraron los tiempos", comentó Achile, quien vio la oportunidad de "aprovechar toda esta efervescencia, que sirve también de publicidad".Al salón de fiestas de Defensores llegaron anoche al menos 150 personas, entre socios del club, gente del barrio y compañeros de Suizer de la calle.El concierto comenzó con "My Way", la canción que hizo famosa Frank Sinatra, y cerró con "Smoke on the water", de la banda de hard rock Deep Purple; en el medio hubo baladas, tangos y rock sinfónico.La silueta de Suizer, sentado detrás de un piano Yamaha CP alquilado para la ocasión, se adivinaba a través de los reflectores rojos, verdes y azules y entre el humo que salía de una pequeña máquina.Los asistentes estaban casi a oscuras, sentados alrededor de mesas de bar o parados delante de la barra, donde se servían gaseosas, pizza y empanadas gratis. En un costado del salón se iban acumulando, de manera ordenada, los alimentos donados.Hacia el final del concierto, alguien pasó la "gorra" -que en realidad era una caja- para solventar los gastos de Suizer durante los próximos días.Suizer reconoció que tiene problemas con el alcohol y esto hace difícil su reinserción en el mercado laboral. Por eso, los integrantes de la agrupación "Markitos Zuker" buscan recursos para darle ayuda profesionalEn los reportajes que dio durante esta breve de semana de fama, Suizer contó que hace unos 20 días que vive en la calle, que es de San Juan y tiene dos hijos a los que no ve porque, reconoció, fue él quien los abandonó."Ahora estamos con un frío asesino y después va a venir un calor asesino. No puede ser que se muera gente en la calle", dijo Carlos Suizer a la prensa.