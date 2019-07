La violencia económica es "la primera prisión" de las mujeres

La violencia económica de género está tipificada por la legislación argentina, aunque son escasos los fallos en los que se castigan situaciones donde los varones impiden el trabajo de las mujeres, esconden el patrimonio de la pareja, retienen el sueldo de ellas o no pagan la cuota alimentaria de los hijos, resumieron abogadas que trabajan la temática.Para la abogada Carolina Ramírez, la violencia económica "es la primera prisión para las mujeres que las lleva a sufrir otras violencias" porque "es la mas representativa de la pérdida de autonomía de ellas".Consultada por Télam, la profesional que trabaja en el fuero de Familia de la Justicia de Córdoba, en el área donde se reciben denuncias por violencia de género, dijo que "el rol del Estado es fundamental para facilitarle educación y trabajo a las mujeres que están en peligro y deben salir de situaciones violentas".En tanto, Helena Estrada, abogada a cargo del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (Cedem) del Ministerio de Producción y Trabajo nacional, consideró que "es difícil para una mujer tener libertad, si no tiene libertad financiera".El organismo realizó el año pasado dos encuentros sobre violencia económica y patrimonial junto a las Cortes Supremas nacional y bonaerense "ya que es una de las violencias menos explorada y visibilizada, incluso, dentro del Poder Judicial y entre las y los abogados", dijo a Télam, la funcionaria.La tarea de Estrada fue destacada en Twitter por Mariana Zuvic, diputada del Parlasur y dirigente de la Coalición Cívica (CC)-ARI, quien se separó de su pareja, el senador radical por Santa Cruz, Eduardo Costa, a quien dijo en redes sociales que demandó por violencia económica.Zuvic no quiso hacer declaraciones, y a través del jefe de prensa de la CC envió un mensaje a esta agencia: "Me separé hace muchos meses en silencio. Efectivamente hay una demanda por violencia económica que espero sirva de antecedente para miles de mujeres que sufren lo mismo y no saben que hay jurisprudencia al respecto", dijo.Su testimonio puso nuevamente en agenda pública la violencia económica que "va desde no dejar trabajar a la mujer, romperle sus elementos de trabajo, no dejarle abrir una cuenta bancaria, controlarle los gastos o retenerle el sueldo. Y hay más. Todos son comportamientos violentos", enumeró Estrada.