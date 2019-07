Llegó a Retiro el primer servicio de la línea San Martín tras la inauguración del viaducto

Con la llegada a Retiro del primer tren de la línea San Martín, se restableció un servicio que había estado suspendido desde abril del 2017 para la construcción del viaducto y paralelamente se concretó la vuelta a sus operaciones de la estación terminal, que está siendo remodelada y modernizada.El restablecimiento del servicio se concretó tras la ceremonia de inauguración del viaducto de la que participaron el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, entre otras autoridades."Esto es una demostración de lo que podemos hacer trabajando juntos, de manera transparente, sin corrupción, pensando en los beneficios para la gente. Hemos inaugurado otro viaducto después de que en 100 años no se construyera ninguno en Argentina", dijo Dietrich.Agrego que "hoy, no solamente miles de vecinos de la Capital y del Gran Buenos Aires pueden viajar mejor y más cómodos, sino que ahora contamos con el único aeropuerto del país que se conecta por tren con distintos puntos de la ciudad. Estos son hechos concretos, no promesas de cartón".