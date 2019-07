En dos años Francia dejará de reembolsar medicamentos homeopáticos

Las medicinas homeopáticas en dos años más no serán reembolsadas por el Estado en Francia a partir de un acuerdo con la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, quien lo anunciará el jueves luego del último visto bueno del presidente, Emmanuel Macron.Para Buzyn, ex presidenta del organismo de salud, se trata de una victoria política y personal, ya que estuvo comprometida directamente en el recorte de los reembolsos "en nombre del respeto a los estudios científicos" y de su "credibilidad" en los ambientes médicos.Justamente el organismo, en un enésimo parecer, consideró "definitivo" a fines de junio que la eficacia de la homeopatía no está demostrada.Según una encuesta de Ipsos del pasado noviembre el 77% de los franceses ya probó ese tipo de fármacos y 3 de cada 4 consideran eficaz la homeopatía.De acuerdo con el Sindicato Nacional de Médicos Homeopáticos de Francia, son unos 5.000 los profesionales que ejercitan esa medicina como práctica principal con sus pacientes.