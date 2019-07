Frente al frío, la solidaridad no se detiene

Así como la ola polar no cesa, tampoco se detiene la marea solidaria. A la iniciativa de River Plate, que abrió sus puertas para recibir ropa de abrigo, frazadas, y especialmente para acoger a personas en situación de calle, se sumó una decena de clubes y dos Universidades del Gran Buenos Aires.En la ciudad de Buenos Aires se incorporan a la campaña de Red Solidaria Huracán, Vélez Sarfield, San Lorenzo y Ferro. En el conurbano también reciben a personas sin hogar para que pasen la noche los clubes Platense (en Vicente López), Estudiantes de Caseros (en Tres de Febrero) y Los Andes (en Lomas de Zamora). Por su parte, en Tucumán, tanto Atlético como San Martín, recolectan ropa de abrigo y frazadas como también dan hospitalidad a gente en situación de calle para pasar la noche. Finalmente en Mendoza, Huracán Las Heras es el primer equipo cuyano en participar.Este jueves dos universidades del conurbano también van a recibir a quienes no tienen dónde pasar la noche: la Nacional de Lomas de Zamora y la Nacional de Hurlíingham. En ambas son estudiantes quienes atenderán a los más necesitados.La cruzada se extenderá esta noche y, como las temperaturas siguen siendo muy bajas, es probable que también continúe el sábado.Juan Carr, el líder de Red Solidaria, hizo a Télam un balance de los primeros dos días. “El miércoles se acercaron a River 244 personas y 103 se quedaron a dormir. El jueves, fueron 340 las que pasaron y 114 las que pernoctaron” cuenta Carr. “En estos momentos, viernes a la tarde, hay una larga cola de ciudadanos que traen sus donaciones al Monumental”.También revela que otra de las consecuencias fue el incremento de las llamadas al 108, el teléfono de la asistencial social de la ciudad de Buenos Aires. “Se duplicaron -revela el líder social- lo que refleja que se entendió que al ver una persona durmiendo en la calle cuando hace menos de 5 grados, la posibilidad de muerte por hipotermia son enormes”.Por último, Carr demuestra su alegría por el descenso de la cantidad de muertes, pese a la cruda ola polar que vive la Argentina. “Las estadísticas dicen que por año mueren en el país entre 13 y 14 personas por el frío. Este invierno, en los primeros 11 días hubo 5 decesos, lo que nos hacía ser pesimistas. Pero desde que comenzó la campaña no hubo más muertes. Eso refleja la solidaridad y el compromiso de los argentinos”, cierra Juan Carr.