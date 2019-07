"El Estado está presente con los programas específicos", dijo el ministro de Desarrollo Social

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, dijo hoy que el "frío no debería ser parte de la campaña" y aseguró que el gobierno de la provincia trabaja con las personas en situación de calle "durante todo el año", aunque remarcó que debido a la ola polar "se reforzaron las herramientas" de asistencia para los municipios."No debería ser parte de ninguna campaña, debería ser un tema que como sociedad nos interpele permanentemente", afirmó el ministro al ser consultado sobre las personas en situación de calle y la propuesta de muchos clubes de fútbol de abrir sus puertas para dar refugio y comida frente a las bajas temperaturas."A mí me toco trabajar en la ciudad de Buenos Aires muchos años con María Eugenia Vidal, y durante 4 años y siempre lo planteamos como una política pública que permanece, más allá de una ola de frío porque es una problemática particular que necesita seguimiento", apuntó en declaraciones a radio Rivadavia.En relación a la asistencia, López Medrano indicó que "la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que es que el tema de situación de calle lo trabajan los municipios por una cuestión de tamaño y por proximidad"."En la provincia se trabaja en el seguimiento y acompañamiento" ya que "no todos los casos tienen las mismas causas", precisó.El ministro señaló también que "el Estado está presente con los programas específicos". "Hay equipos móviles que hacen recorrido, hay subsidios habitacionales y una serie de herramientas, y desde la provincia también apoyamos financieramente a mucha instituciones que trabajan con población en situación de calle todo el año, cuando suceden estas olas de frío, estas herramientas se refuerzan", subrayó.Por último, señaló que el pronóstico plantea que hasta el domingo continúan las temperaturas de frío extrema, por lo que aseguró que se reforzaron los turnos de la linea 108 y de la asistencia que se brinda en conjunto con los municipios.