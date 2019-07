Al menos 16 personas trasladadas al hospital por un incendio en Villa Crespo

Al menos 16 personas fueron trasladadas a distintos hospitales porteños, mientras otras aguardan el traslado, tras producirse un incendio en un edificio de Villa Crespo, en tanto un médico que viajaba en una unidad de catástrofe del SAME sufrió politraumatismos al chocar cuando se dirigía al incendio."Tenemos 16 personas trasladadas a los hospitales Durand, Álvarez y Tornú por inhalación de humo y todavía hay personas en el interior del edificio a quienes se les indicó que no bajaran por el humo justamente, por lo que es posible que haya más traslados", explicó el responsable del SAME Alberto Crescenti.Y describió que "también tuvimos que trasladar a un médico con politraumatismos que viajaba en una de las unidades de catástrofe rumbo al incendio y fue atropellada en el Cid Campeador" .El incendio se originó en un departamento del segundo piso de un edificio ubicado en Juan B. Justo y Nicolás Repetto y varias dotaciones de bomberos asistieron inmediatamente, controlando el fuego.