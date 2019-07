La Ciudad podrá vender seis predios situados en la Villa 31 para financiar obras y amortizar deuda

Unos seis predios de la ciudad de Buenos Aires, situados en la Villa 31 de Retiro, podrán ser vendidos por el Gobierno porteño para financiar obras de infraestructura social y amortizar deuda, de acuerdo a una ley aprobada hoy en la Legislatura, en una sesión en la que vecinos rechazaron la iniciativa por considerar que no garantiza que puedan adquirir esos terrenos que habitan.En rigor, la norma recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra y abarcó unos 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, y uno ubicado donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.En ese sentido, la polémica del debate parlamentario giró en torno al primer artículo dado que desde el oficialismo aseguraron que está contemplada la garantía a los vecinos del barrio para que puedan acceder a la compra de las viviendas que están localizadas en los predios comprendidos en la ley, mientras que desde el arco opositor sostuvieron que ello no estaba claro y que la redacción era confusa.Durante su discurso, el presidente del bloque Vamos Juntos, Agustín Forchieri, sostuvo que el texto "cumple con el objetivo de la radicación definitiva de los habitantes del Barrio 31” y destacó que la ley “brindará a la totalidad de los habitantes la seguridad de la tenencia del inmueble”.El vicepresidente segundo de la Legislatura y diputado de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, consideró que “no se garantiza la efectiva transferencia de los inmuebles a los vecinos” y que, a su entender, “este proyecto tiene aristas problemáticas y sienta precedentes peligrosos porque vincula la toma de deuda con la venta de tierras”.Parte de los vecinos de la villa de Retiro, que estuvieron en el recinto de la Legislatura y en las puertas del edificio en medio de un amplio vallado policial, se sumaron a los cuestionamientos expresados desde el arco opositor. “Rechazamos este proyecto porque nos expulsa del barrio y porque no nos garantiza que vayamos a ser dueños de nuestras viviendas”, dijo a Télam Héctor Guanco, habitante del barrio en referencia al primer artículo de la norma.