Familias y personas solas pidieron que River vuelva a abrir el estadio para recibir donaciones

Familias y personas solas permanecían esta mañana en las afueras del estadio de River Plate, en el barrio porteño de Nuñez, en busca de ropa de abrigo y frazadas, a raíz de una iniciativa de Red Solidaria que recolectó dos camiones con donaciones en el lugar."Tengo unas remeras y frazadas pero me faltaron zapatillas", contó a Télam Jonathan, de 18 años, un joven en situación de calle que logró conseguir algo de la recaudado desde ayer por la iniciativa solidaria, antes de que se cerraran las puertas cerca de las 8.Cerca de las 11, familias y personas solas reclamaban la apertura del lugar, que había abierto sus puertas durante la noche a 103 personas en situación de calle, que también desayunaron esta mañana en el lugar.Una pareja con tres niños de 1, 2 y 5 años y una adolescente que habían pasado la noche dentro del estadio de River, en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, insistían con que se volvieran a abrir las puertas, cuando la temperatura rozaba los 7 grados y la sensación térmica los 3,5. "En los paradores no aceptan familias y nos quieren separar, por eso alquilamos cuando podemos y el resto de los días estamos en la calle, necesito un lugar donde vivir. No podemos más así", contó a Télam Néstor Galván, de 41 años, rodeado de sus niños con un changuito con frazadas y bolsas de abrigo.A su lado, María, una chaqueña de 58 años que vive con su marido y cuatro nietos en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, también pedía la apertura de River. "Yo soy ciega de un ojo y discapacitada, viajo al Chaco para ayudar a mis diez hijos y vivo acá con mis 4 nietos; necesito ropa y abrigo, pero acá no sé cuando van a volver a abrir", señaló a Télam María, arropada con una bufanda.Hasta abril pasado, se habían registrado 1.146 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, según la dirección de estadísticas del Gobierno porteño, que muestran que el año pasado había 1.091 frente a las 1.066 de 2017.