Suteba denuncia falta de calefacción en escuelas, mientras el gobierno destaca obras

Los docentes bonaerenses agrupados en Suteba denunciaron hoy que unos 500.000 estudiantes son afectados por la falta de calefacción en colegios públicos y aunque desde el gobierno provincial reconocieron que "existen problemas con el gas" aseguraron que la denuncia de los gremios es parte de la campaña electoral.La secretaria general adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Silvia Almazán, denunció que "cientos de escuelas de la provincia no cuentan con calefacción en el marco de una ola de frío polar" y dijo que la situación afecta a 500.000 alumnos."Hay clases suspendidas, rotaciones de cursos y reducción de franja horaria", explicó en declaraciones formuladas a Télam tras una conferencia de prensa del Suteba en la Ciudad de Buenos Aires.Como respuesta, el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, reconoció en declaraciones a FM 100.3 que "existen problemas con el gas" en muchos de los 12.000 establecimientos educativos de la provincia.El funcionario opinó que "es muy triste que los gremios usen el frío y a los chicos para una campaña electoral" y les pidió a aquellos dirigentes "que tengan intencionalidad política o que integran listas que blanqueen desde dónde hacen este reclamo".Insistió en que "obviamente hay problemas, pero hay planes de obras" y dijo que "nos llama la atención que utilicen esto en el marco de la campaña".Suteba dio esta mañana una conferencia de prensa para denunciar la situación de los colegios bonaerenses.En ese sentido, Almazán aseguró que la situación es "insostenible" porque "con frío no se puede estudiar", reclamó "inversión para garantizar gas y calefacción" y aseveró que "esto además impide que funcionen los comedores".En ese tono, la secretaria gremial del sindicato, María Laura Torre, analizó que "esto es desinversión en educación: escuelas sin obras, miles de alumnos sin clases por falta de gas y calefacción"."Los dirigentes no tienen idea lo que es tener frío en aulas de chapa a las 7 de la mañana. Esto se resuelve invirtiendo, yendo a los distritos y conociendo la realidad", señaló.El subsecretario de Educación bonaerense, en cambio, admitió que la situación "empeora en días de fríos extremos porque se exige más a las estufas o a las calderas, como en cualquier casa" y agregó que "hay inconvenientes, pero hay planes de contingencia para resolverlos"."Anticipándonos a esto, enviamos a todos los consejos escolares fondos extras para reparaciones", recordó.Por último, expresó que algunos edificios educativos "hacía 20 años que no tenían mantenimiento" y agregó que "hicimos una inversión de 30.000 millones de pesos en cuatro años"."Tenemos 8500 obras finalizadas y este año terminaremos 134 edificios nuevos y 360 aulas. No estamos diciendo que esté todo resuelto, pero no se puede desconocer que estamos trabajando en un plan de obras", concluyó.