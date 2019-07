Thelma Fardin pidió que las políticas públicas reflejen las plazas llenas de feminismo

La actriz Thelma Fardin pidió que la "capacidad" del feminismo de llenar plazas se vea reflejada en políticas públicas, durante la apertura de un taller en la ciudad de La Plata."Es fundamental que lo que sucedió con mi denuncia tenga una repercusión que vaya mas allá, que tenga injerencia en la vida. Hay una necesidad grande de que lo que está sucediendo en la calle se vea reflejado en las políticas públicas", dijo Fardín.La actriz -que acaba de lanzar el libro "El arte de no callar"- y que tomó protagonismo en diciembre pasado cuando denunció, junto a Actrices Argentinas, por violación all actor Juan Darthés cuando tenía 16 años en una gira de "Patito feo", indicó que si bien "las nuevas generaciones tienen la cabeza más abierta que generaciones anteriores, es fundamental seguir fomentando cambios".Durante la charla, en la que participaron más mil alumnos bonaerenses, Fardín agregó: "Me impresiona cómo desde el feminismo tenemos la capacidad de llenar plazas y después hasta tenemos que cabildear para que aprueben proyectos de ley que son los que finalmente cambian la realidad".