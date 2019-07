Frente al frío, Red Solidaria reúne frazadas y abrigos para los más necesitados

Ante lo que se presume será una de las noches más frías del invierno, Red Solidaria y River Plate montaron una cruzada solidaria por aquellos que están en situación de calle.A partir de las 18 horas de este miércoles y hasta la mañana del jueves, en el Estadio Monumental se recibirán frazadas, mantas, abrigos y ropa de invierno para ser distribuidos entre personas que duermen a la intemperie en ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el club dirigido por Rodolfo D'Onofrio decidió abrir las puertas del club para que quienes no tienen dónde dormir encuentren un refugio esta noche, en la que podría haber una sensación térmica cercana a 0 grado.Juan Carr, el líder de Red Solidaria, advirtió que cuando las temperaturas son inferiores a 5 grados "el riesgo de muerte por hipotermia es muy grande". Precisamente, en las últimas semanas se produjeron tres decesos provocados por el frío en la ciudad de Buenos Aires, San Nicolás y Jujuy."Cuando en estas noches uno ve gente durmiendo en la calle es imperioso llamar a los telefónos de asistencia social", agregó Carr a Télam. "En la ciudad de Buenos Aires es el número 108, que brinda atención inmediata a personas que no tienen dónde dormir. En la provincia de Buenos Aires se puede llamar al 911. Lo importante es no ser indeferente ante la necesidad del otro", sentenció el respònsable de Red Solidaria.