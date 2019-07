Familiares de las víctimas de la explosión, indignados por el fallo

Indignación, bronca e impotencia fueron las sensaciones generadas tras el fallo de la Justicia que hoy absolvió a diez de los once acusados por la explosión en un edificio céntrico de Rosario por una fuga de gas, que causó 22 víctimas fatales y decenas de heridos en agosto del año 2013.Los gestos de desaprobación de los familiares de las víctimas, dentro y fuera del Centro de Justicia Penal, donde se desarrolló la audiencia, se empezaron a notar minutos antes que la jueza Marcelo Canavesio terminara de leer la sentencia.De los once imputados, solo,ente el gasista Carlos García, que trabajó aquel 6 de agosto de 2013 en el edificio de Salta 2141, fue condenado a 4 años de prisión efectiva, al ser considerado penalmente responsable de estrago doloso.Los responsables de la administración del edificio y el personal de la empresa Litoral Gas, en cambio, quedaron absueltos.Para los familiares, amigos y allegados a las víctimas de la explosión, la resolución del tribunal integrado por Marcela Canavesio, Juan Carlos Leiva y Rodolfo Zvala "no hizo justicia".