La Defensoría del Pueblo bonaerense demanda a Edelap para que indemnice a los usuarios por el apagón

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentó hoy una demanda judicial por daños y perjuicios contra la empresa Edelap para que indemnice a los usuarios afectados por el apagón de la semana pasada en La Plata, por un monto mínimo de $8.000 a los domicialiarios y de $25.000 a los comerciantes.En la presentación, radicada en el juzgado contencioso administrativo 1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier, la Defensoría argumenta que la empresa "no solo no tiene derecho a cobrar, sino que debe responder en la medida de los perjuicios que la interrupción del servicio ocasionó, por lo que debe resarcir a los usuarios por los daños causados"."Todos los usuarios alcanzados por el corte de suministro de energía eléctrica sufrieron alteraciones en su vida cotidiana, con todo lo que ello conlleva, como problemas a la salud, la seguridad y el trabajo, y Edelap es la responsable de los daños y molestias causados por no brindar el suministro al cual está obligada", sostuvo Lorenzino.Según la Defensoría, el apagón que afectó a unos 50.000 usuarios, generó pérdidas de aproximadamente de $961.250.000.En tanto, para los comercios calculó $25.000 mínimos por día al tener en cuenta los gastos por alquiler de generador eléctrico, combustible, pérdida de mercadería en caso de que fuera perecedera, los días improductivos del personal de venta, lucro cesante y seguridad, entre otros.