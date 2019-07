Dictan la sentencia en el juicio por la explosión de 2013

Los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva, que forman parte del tribunal, difundirán la sentencia a las 14, por lo que familiares de las víctimas y sobrevivientes convocaron a concentrarse desde el mediodía en las puertas del organismo judicial rosarino.La fiscalía, a cargo de Miguel Moreno, pidió para nueve de los once imputados la pena de unos cinco años de prisión efectiva, mientras que la querella solicitó la misma pena pero para todos los acusados."Quizás nunca más en la vida nos toque trabajar en un hecho como éste, que no tiene antecedentes en la ciudad", señaló MorenoEl fiscal sostuvo en su alegato que el 6 de agosto de 2013 "se produjo una explosión por fuga masiva de gas a causa de (...) un obrar negligente y antirreglamentario".Por ello pidió así cinco años de prisión efectiva para el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes habían sido contratados por la administración del consorcio para que cambiaran el regulador de gas del edificio.La misma pena solicitó para los empleados de Litoral Gas Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica), Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes), Guillermo Oller y Luis Curaba, así como para los administradores del edificio, Norma Bauer, Carlos Repupilli (asesor legal) y la administradora del consorcio, Mariela Calvillo.De esa manera, Moreno acusó a nueve de los 11 imputados y destacó "que no encontró responsabilidades penales" en el gasista José Luis Ayala y el empleado de Litoral Gas Gerardo Luis Bolaño.