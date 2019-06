Las redes sociales e Internet pueden mejorar la salud mental de los adultos

"Las tecnologías de la comunicación y las plataformas de medios sociales facilitan el mantenimiento de las relaciones y el acceso a la información de salud, lo que podría explicar este efecto", destacó Keith Hampton, profesor de medios e información de esa casa de estudios.Hampton explicó que la "mala fama" de las redes sociales "se debe, simplemente, a que hasta ahora los adultos no fueron el foco de investigación sobre el tema"."Los efectos de las redes podrían explicarse por las distintas etapas de la vida y no por el uso que se hace de la tecnología", argumentó el especialista, quien analizó datos de más de 13.000 relaciones de participantes adultos en el Estudio de Panel deDinámicas de Ingresos de Estados Unidos, la encuesta de hogares más antigua del mundo, publicó la agencia de noticias Dpa.Así, Hampton descubrió que los usuarios de redes sociales "tienen un 63% menos de probabilidades de experimentar un malestar psicológico grave de un año al otro, incluida la depresión mayor o la ansiedad".El estudio, publicado en el "Journal of Computer Mediated Communication", mostró además que "alguien que usa un sitio de redes sociales tiene 1,63 veces más probabilidades de evitar problemas psicológicos graves, si bien el grado en que las tecnologías de comunicación afectan la angustia psicológica varía según el tipo y la cantidad de tecnologías que utilizan las personas y sus familiares"."Actualmente tenemos estos pequeños fragmentos de información en curso en nuestros teléfonos celulares, y ese contacto continuo puede ser importante para la salud mental", concluyó Hampton.