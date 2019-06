Condenan a un año de prisión a la joven que besaba a su esposa en Constitución mientras fumaba

La Justicia condenó hoy a un año de prisión en suspenso a la joven que se besaba con su esposa mientras fumaba en un lugar prohibido de la estación de Constitución, quien fue acusada de "resistencia a la autoridad y lesiones leves", y su defensa adelantó que apelará la decisión.Poco después de las 11.30 la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 26, Marta Yungano, leyó el veredicto que condenó a Mariana Gómez, de 26 años, quien en octubre de 2017 se encontraba junto a su esposa Rocío Girat (25) fumando y besándose en un andén de la estación Constitución."Me defendí de un acto de violencia discriminatoria de la Policía de la Ciudad", dijo Gómez en sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto.Tras el fallo, la joven sufrió una crisis de llanto dentro del Tribunal y fue asistida por su abogado defensor Lisandro Teszkiewicz, y su esposa.Unos minutos después, ambas salieron del edificio donde las esperaban un centenar de activistas LGTB y algunos dirigentes políticos, pero antes de poder hablar, Gómez se desvaneció en plena calle, por lo que fue ingresada nuevamente al edificio, cargada en brazos por Teszkiewicz."No me suelten, por favor no me suelten", le repitió Gómez a su abogado que con firmeza le respondió: "Nadie te va a soltar".Los argumentos del fallo se conocerán el próximo viernes y allí se sabrá por qué la jueza consideró que Gómez tuvo responsabilidad penal y en que elementos de prueba se basó para condenarla.