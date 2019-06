La Capitana Marvel consiguió las drogas para su tratamiento

La integrante de la ONG Superhéroes Solidarios Argentinos que en su rol de Capitana Marvel visita a niños enfermos, podrá empezar el tratamiento contra una enfermedad ósea que padece gracias a que, tras viralizarse su historia, un laboratorio se comprometió a proveerle la droga que necesita."Anoche recibí el llamado del laboratorio Novartis, quien me ofreció darme el Ribociclib que necesito para el tratamiento, hasta que la justicia ordene que el Estado sea el que me entregue el medicamento", contó hoy a Télam Marcela Martinelli, la protagonista de esta historia.La mujer, de 45 años, madre de tres hijos y que vive en el oeste del Gran Buenos Aires, en sus tiempos libres se dedica a ayudar a los niños enfermos a través de la ONG que colabora en instituciones y visita los hospitales. Hace unos años, Martinelli fue diagnosticada con cáncer de mama y pudo hacer su tratamiento, e incluso se recuperó, pero en abril pasado le descubrieron una metástasis ósea que empezó a tratarse en el Hospital Oncológico Marie Curie, de la ciudad de Buenos Aires.Allí, los médicos le recetaron una nueva droga muy efectiva para su enfermedad, el Ribociclib, pero cuando la solicitó en el banco de drogas se la negaron, por lo que comenzó un reclamo judicial, que aún está en trámite, y que según dijo a Télam continuará hasta que sea el Estado quien se la provea.El último fin de semana, los familiares y amigos comenzaron una campaña para ayudar a "la heroína" y se les ocurrió contar su historia en un video, que tuvo su respuesta anoche, pese a que ella cree que "debe ser el Estado quien se haga cargo del tratamiento"."Es una alegría enorme y una tranquilidad saber que cuento con la droga para empezar el tratamiento, agradezco a todos mis amigos, familiares y gente que no conozco y que buscó la manera de ayudarme", afirmó la "Capitana", vecina de la localidad bonaerense de Merlo.