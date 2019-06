"Aumentamos un 400% los programas de prevención de adicciones"

Carolina Stanley, la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, afirmó que esta gestión aumentó "un 400% los programas de prevención de adicciones".Al celebrarse el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, declaró en una charla con Télam que "hay un cambio de 180 grados, ya no hay connivencia con el narcotráfico de ningún tipo. Hoy se lo condena y se lo combate"."Fue más de una década de dejar que esto entrara, yo me acuerdo que por años nos dijeron que la Argentina era un país de tránsito... O te hiciste el distraído o fuiste cómplice, porque verlo, lo ves", apuntó la ministra. "Nosotros decidimos no ser cómplices y luchar con todo lo que teníamos".Stanley advirtió que esta problemática responde al "fácil acceso a la droga" y a que "se instaló la idea de que no era grave y no te va a pasar nada por consumir". "Los dos factores se retroalimentan, porque cuando vez que es muy fácil conseguirla, dejás de percibir el riesgo", añadió.Combatir al narcotráfico "no es solo detener a los (Pablo) Escobar de este mundo, sino entrar a cada barrio y mostrarle a la gente que no vas a permitir que se instalen ahí, y que si ya se instalaron, los vas a sacar", subrayó la ministra.Sostuvo que era "común" que el narcotráfico tomara casas, expulsando a las familias que vivían allí. "Esas cosas pasaban, y fue grave que se naturalizara", apuntó la ministra al remarcar que "el consumo destruye barrios y destruye familias", con el resultado de "mamás y papás desesperados porque sus hijos van perdiendo vida"."Cuando no combatís al narcotráfico, todo lo que puedas hacer desde la prevención cae en saco roto, porque la persona termina volviendo al mismo circuito. Por eso es tan importante trabajarlo integralmente, es una decisión de este gobierno, una política de Estado y es la única manera de encararlo".En este sentido, Stanley destacó que el Ministerio de Seguridad se dedicó a "derribar bunkers, incautar droga, radarizar fronteras y combatir a los narcos", a lo que se suma el trabajo conjunto de las carteras de Salud, Desarrollo Social, Educación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) "para avanzar en la prevención, la atención y la integración" del adicto.La ministra remarcó que "las fuerzas federales incautaron bienes por 594 millones de dólares en estos 3 años y medio" del Gobierno de Mauricio Macri, lo que "equivale a 17.500 viviendas para gente que hoy no la tiene".También reveló que la prevención del consumo de drogas "se incluyó en la currícula escolar en todos los niveles, se priorizó la atención con un método de centros barriales, que habían iniciado los curas villeros, y la integración de los jóvenes, para volver a la escuela y conseguir trabajo. Aumentamos un 400% los programas de prevención de adicciones y un 260% la atención integral", sostuvo.Se pasó "de 35 a 200 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, ubicadas en las zonas más vulnerables del país" y la Sedronar "volvió a tener estadísticas sobre la problemática". Por último, Stanley puntualizó que "cuando llevas luz, cloacas, asfalto, abrís calles, pero también trabajas con los sistemas de salud, desarrollo social y educación, para llegar desde la primera infancia hasta los adultos, y además llevas las oficinas del Estado y las fuerzas de seguridad, vas corriendo al nacotraficante, que antes la tenía más fácil porque no había presencia del Estado".