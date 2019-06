La adolescente argentina internada en Santo Domingo experimenta "pequeñas mejorías"

La adolescente de 15 años que sufrió un coma diabético el pasado miércoles mientras vacacionaba en República Dominicana, donde permanece hospitalizada, sigue "en estado crítico y con pronóstico reservado" pero "hay pequeñas mejorías clínicas", aseguró a Télam una amiga de la familia."Ella permanece en estado crítico y reservado, y la siguen dializando porque sus riñones no funcionan, pero hay pequeñas mejorías clínicas que nos dan esperanzas", dijo Ana Conello, amiga de una de las tías de la adolescente Candela Saccone. Concretamente, "el pH de la sangre" que alcanzó "valores de acidez muy altos como consecuencia de la cetoacidosis diabética", que sufrió, "empezó a bajar, a ponerse más básico, que es como tiene que estar".La mujer recordó que el traslado de Candela desde la localidad dominicana de La Romana -donde no había un centro asistencial con terapia intensiva pediátrica, respirador y equipo de diálisis- a Santo Domingo "se demoró 48 horas", lo que hizo que la adolescente ingresara al hospital capitalino "en un estado no compatible con la vida, según dijeron los propios médicos que la recibieron".Como consecuencia de la progresión del cuadro, tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió derivarla al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, que la empresa Assist Card inicialmente se negaba a realizar pero que luego, ante la viralización del caso en redes sociales, resolvió afrontar.