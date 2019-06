La Defensoría del Pueblo bonaerense pide sanciones a Edelap por el apagón

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, reclamó hoy a las autoridades nacionales y de la provincia que apliquen sanciones a la empresa distribuidora de energía eléctrica Edelap por el apagón que afecta desde el sábado a cuatro localidades del municipio de La Plata.Además reclamó que los damnificados reciban un resarcimiento. "Hay miles de usuarios que están sin luz desde el sábado y desde la empresa no han dado ningún tipo de explicación. Las personas afectadas no pueden esperar más: EDELAP tiene que restablecer ya el servicio", aseguró."A la pésima política tarifaria, con aumentos irracionales, servicios de mala calidad y empresarios que no invierten, se suma la desinformación total hacia los ciudadanos", subrayó. En una solicitud de informes a Edelap, la Defensoría del Pueblo bonaerense incluyó el pedido para que la empresa explique si hay un plan de resarcimiento para los usuarios y cómo se ejecutará.Edelap aseguró hoy que si bien ya se están instalando unos 35 generadores por el apagón que afecta toda la zona norte de La Plata desde el sábado a la noche, recién en tres días podría solucionarse la falla que dejó sin electricidad a Gonnet, Villa Elisa, City Bell y Arturo Seguí.Garro convocó ayer a la empresa al Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) "con el objetivo de que brinde un detalle sobre la interrupción en el servicio que afecta a un amplio sector de la zona norte de la ciudad". Además, pidió que Edelap presente a la Municipalidad de La Plata "un informe detallado que de cuenta de la inversión realizada en los últimos tres años en la mejora del suministro eléctrico en la región, y detalle lo proyectado para el corriente año y el 2020".