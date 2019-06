El apagón deja a 19 escuelas sin clases y miles de vecinos sin luz ni agua

Miles de vecinos de la zona norte de La Plata continuaban hoy sin suministro eléctrico por una falla en un cable subterráneo de alta tensión detectada por Edelap el sábado, y unas 19 escuelas suspendieron sus clases hasta que vuelva a restablecerse el servicio, algo que podría demorar tres días, de acuerdo a lo informado hoy por voceros de la empresa."Unos 14.000 usuarios continúan sin luz, por la tarde suponemos que serán unos 10.000 usuarios y por la noche estimamos que ya habremos restituido la totalidad del servicio a partir de los generadores eléctricos", dijo hoy Carolina Ortiz, vocera de la empresa Edelap al ser consultada por la prensa.Edelap anunció anoche, tras la citación enviada por el intendente, que instalarán 35 generadores para restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada afectada pero los generadores no alcanzan a cubrir a toda la región. Además, según informó hoy la empresa, la reparación va a demorar aproximadamente tres días, "dado que es una obra mayor, y hay que reparar un tendido que no es convencional"."El problema es que, además del corte de luz, tampoco hay gas ni agua, hoy estaban llevando agua en lugares claves pero la gente común, o el comerciante que no tiene grupo electrógeno es embromado", dijo a Télam José, un vecino de Villa Elisa quien indicó que "un grupo electrógeno gasta alrededor de 18 litros de combustible por hora y eso también es un presupuesto para vecinos y comerciantes".Los comerciantes fueron los más afectados por la mercadería y falta de ventas. "Estamos con un grupo electrógeno manteniendo lo indispensable pero nos lavamos las manos con un jarrito", dijo Susana, dueña de una panadería.Este mediodía, la empresa explicó que se continuará trabajando "hasta que esto este totalmente restituido", y reconoció que el organismo regulador de la provincia de Buenos Aires existe reglamentación aplicable para este tipo de contingencias, en las que se prevé una bonificación a los usuarios afectados por el corte.En relación a las causas del apagón, sostuvieron que se harán peritajes sobre ese tendido para ver qué es lo que pasó.