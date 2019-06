Tiene síndrome de Down y montó un emprendimiento inclusivo de desayunos a domicilio y candy bar

Una joven con síndrome de Down, que se recibió como repostera en un instituto gastronómico, acaba de lanzar su microemprendimiento de pastelería artesanal con el que pasó exitosamente la prueba de fuego que significó preparar todos los muffins, alfajores, cookies y cuadraditos dulces necesarios para los desayunos que le encargaron por el Día del Padre."Estudié repostería y en Las Golosas nos dedicamos a cocinar para la gente que nos llama y nos hace pedidos", dijo Fiorella a Télam en un alto de la producción, en la cocina del Taller Sumando."Me gusta mucho lo que hago, trabajar con las manos, aunque yo tengo que usar guantes porque soy celíaca. Trabajar con harina y justo ser celíaca, ¡eso es lo que me da bronca a mí!", acotó, entre risas mientras el coordinador del taller, el profesor de educación Física y psicomotricista Leandro López acota que "también tenemos opciones para celíacos"."Fiorella empezó con Los Perejiles y mucho de los que nos contrataban nos preguntaban si no teníamos un menú dulce, por eso le propuse que haga un curso de pastelería. Después de egresar en una institución común, estuvo en su casa practicando mucho hasta que resolvimos empezar", contó López."Lo que nos pasa con la inclusión laboral de las personas con discapacidad es que las empresas desconocen sus capacidades y no las emplean, por eso lo que hacemos es generar servicios para ofrecer a esas empresas. Y cuando esto ocurre, mostramos las habilidades de los jóvenes, pensando que el día de mañana capaz los puedan tomar", agregó este profesor de educación física, psicomotricista.