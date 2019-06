Salas de escape y duelos medievales en un festival con permiso para jugar

Los pasillos y las aulas del Colegio San José, en el barrio porteño de Balvanera, se convirtieron hoy en un gran tablero de juego para que durante dos días los asistentes puedan desactivar una bomba, convertirse en caballeros medievales o negociar como un presidente en un juego de mesa argentino recién estrenado.Todos estos escenarios conviven con partidos de ajedrez, elfos que juegan a las cartas y clases de arquería en la quinta edición del Geek Out! Fest, que se realiza este fin de semana en Buenos Aires."Este año apuntamos a recibir 2.000 personas cada día", dijo a Télam Ezequiel Wittner, uno de los tres organizadores del festival.El Geek Out! Fest tuvo su primera edición en 2015 y, desde entonces, no para de crecer. Sus creadores son tres amigos fanáticos de los juegos de mesa que comenzaron en 2014 organizando encuentros semanales para jugar a Game of Thrones "en un departamento de 40 metros cuadrados", contó Ezequiel.Hoy reúnen editoriales -nacionales y extranjeras-, emprendedores, fans y artistas en lo que califican como "el evento lúdico más importante de América latina", que también es apto para novatos, ya que en cada uno de los más de 300 juegos, hay voluntarios que explican las reglas."Quién quiere ser presidente?" es uno de los juegos de mesa que se presentó hoy en el festival. Su creador, Nicolás Martínez, es un profesor de filosofía de 39 años oriundo de Mar del Plata.