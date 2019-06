Isleños vuelven a protestar en el Delta bonaerense en rechazo al aumento

Cerca de cincuenta embarcaciones volvieron a protagonizar hoy un corte desde las 11 hasta el mediodía en la confluencia del río Tigre con el río Luján en rechazo al aumento de un 161 % del pasaje del transporte público fluvial (turista) y de más de 40 % para los locales que rige desde el sábado pasado."Después del corte vamos a difundir en radio abierta lo que está pasando, porque desde el sábado pasado aumentaron 161 % el pasaje turista (de 300 a 800 pesos) y más de 40 % para los isleños, que puede ir de 50 a 80 pesos", informó hoy a Télam Luis Cancelo, presidente del Consejo Asesor Isleño de Tigre, desde el lugar de la protesta.El isleño agregó que con el incremento del precio del transporte los que viven en el Delta "van a dejar de recibir visitas y los isleños ya no van a poder viajar a ningún lado"."La recomposición de los aumentos del transporte va a la gente y acá no es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, porque no hay otras opciones, somos rehenes de las empresas", añadió.